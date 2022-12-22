واصلت الهجانة السلطانية العمانية، اليوم الأربعاء، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 بتقديم 4 عروض تراثية.وشهدت الفعاليات فقرة استعراض فن التغرود على ظهور الهجن، وهو فن من فنون البدو، ومن الموروث التقليدي الأصيل الذي تشتهر به العديد من محافظات سلطنة عُمان، ويتمثل في الغناء على ظهور الهجن، ويؤدى هذا النمط الغنائي بلهجات مختلفة في البوادي العُمانية.واستعرضت الهجانة مهارات فن الهجن عبر مجموعة من الأفراد بتقديم أنواع من الفنون والمهارات الخاصة بالهجن؛ انطلاقًا من حرصها الدائم على تطوير الجانب الاستعراضي لإثبات القدرة على تطبيع الهجن، كذلك استعراض لأفراد من الهجانة لمهارات قيادة العربات أمام المنصة الرئيسية، مختتمةً عروضها لليوم بعزف الفرقة الموسيقية أنواعًا من الفنون التراثية العُمانية والعربية الأصيلة التي لقيت تفاعلًا كبيرًا من الزوار.