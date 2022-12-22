يسبق العرض النهائي لفرديات الشقح المتنافسة على شوط جل الشقح غداً الخميس بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام على أرض الصياهد الجنوبية تحت شعار «همة طويق»، تنافسا كبيرا بين المشاركين في الشوط وتصاريح نارية بين الملاك، رافعين راية التحدّي في خطف المركز الأول.وأظهرت مقاطع فيديو تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا ساده الاحترام بين المشاركين هادي العمور الذي هيمن بالفردية «النايلة» على شوط فردي جل الشقح واحتكارها المركز الأول لعدة سنوات، والمشارك محمد بن فهاد بن جخدب الذي رفع راية التحدي بالحصول على المركز الأول في الشوط متسلحًا بالفردية «الموت الحمر» الصاعدة هذا العام لشوط الجل بعد أن اكتسحت في النسخ السابقة شوط الدق في فئة الشقح.وفي الوقت نفسه يترقب جمهور ومحبو الإبل الديربي الآخر في شوط الوضح لفئة الجل الذي انحصرت فيه المنافسة والتحدي على مستوى الملاك والجمهور بين عبدالله بن عامر النهدي بالفردية «رعادة» في محاولة لاستعادة هيمنتها التي احتكر فيها المركز الأول خلال النسخ السابقة، والفردية «نجد» اللي انتزعت منها المركز الأول في النسخة السادسة.يُذكر أن الفرديتين «نجد» التي تعود ملكيتها لبندر بن فهاد بن جخدب، و«رعادة» لعبدالله النهدي تحظيان بشعبية كبيرة من المشجعين، ومن المنتظر أن تشهد مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً الخميس حضورًا جماهيريًا لافتًا لمشاهدة ديربي الإثارة بين فرديات جل الشقح والوضح.