كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، اتخذ قرار فسح عقده الاحترافي مع إدارة نادي الوحدة، وغادر إلى بلاده، بدواعي عدم تسلم رواتبه لأكثر من خمسة أشهر.وأكدت المصادر ذاتها أن بوتيا يتأهب لرفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأمر الذي دفع بالمدير الفني لويس سييرا لإعادة المدافع عبدالله الحافظ لخارطة التشكيلة الأساسية، بجوار المدافع الدولي الكوستاريكي دوارتي، خلال الجولات القادمة من مواجهات الموسم، كحلّ مؤقت إلى حين إيجاد البديل.