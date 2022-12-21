تختتم مساء اليوم (الخميس) منافسات دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 3 لقاءات ستكون أقواها الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد بضيفه الشباب عند تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما يستضيف الباطن نظيره الرائد عند الساعة 3:30م، ويلتقي الفتح بضيفه الطائي عند تمام الساعة السادسة مساءً.في الجوهرة المشعة، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الجوهرة لمتابعة الكلاسيكو المنتظر والذي سيجمع الاتحاد بنظيره الشباب ويطمح كل منهما لبداية قوية في المسابقة من خلال تخطي منافسه في لقاء الليلة، ويتميز الفريقان بعدم تعرضهما للخسارة في الموسم الحالي إذ خاض كل منهما 8 لقاءات في دوري روشن السعودي وتمكنوا من الخروج بنتائج إيجابية احتل معها الشباب صدارة الدوري من 7 انتصارات وتعادل وحل الاتحاد ثالثاً بخمسة انتصارات و3 تعادلات، ويبقى السؤال من سيتلقى الخسارة الأولى ويغادر البطولة؟.وفي حفر الباطن، يحل فريق الرائد ضيفاً ثقيلاً على الباطن ويبحث رائد التحدي عن الفوز والتأهل للدور ربع النهائي مستغلاً ظروف مستضيفه والذي تعرض لخسائر ثقيلة في دوري المحترفين لعدم تمكنه من تسجيل لاعبين محترفين لعدم حصوله على الكفاءة المالية، فيما يبحث أصحاب الأرض والجمهور عن فوزه الأول في هذا الموسم وإسعاد جماهيره الغاضبة من مستوى الفريق واحتلاله المركز الأخير في الدوري.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الفتح نظيره الطائي في أول مواجهة لهما في مسابقة كأس الملك، ويبحث كل منهما عن الفوز والتأهل لدور الثمانية، ويبدو الطائي الأقرب للفوز إذ تمكن من الفوز على الفتح في الثلاثة لقاءات التي أقيمت بينهما منذ صعود الطائي لدوري المحترفين، فيما يسعى الفتح لكسر العقدة الطائية وتحقيق الانتصار على فارس الشمال.