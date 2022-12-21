أقيم، اليوم الأربعاء، ثالث الأشواط التمهيدية لمنافسات سباقات الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تقام تحت شعار «همة طويق» بالصياهد الجنوبية.وشهد الشوط منافسة تسعة متسابقين في فئة (ب) لألوان «الصفر والشعل والحبش»، تأهل منهم خمسة مشاركين هم الحاصلون على أكبر عدد من النقاط، فيما تتنافس الإبل الحاصلة على مراكز متقدمة في مراحل الأشواط الإقصائية المقبلة، على أن تستكمل الأشواط التمهيدية للفئة (ج) خلال الأيام المقبلة.وتضمّنت أشواط منافسة الهجيج في النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9 أشواط يتأهل من كل شوط خمسة مشاركين هم الحاصلون على أكبر عدد من النقاط حصدتها لهم إبلهم المشارِكة، حيث أضفت هذه المسابقة حماسًا جمـاهيريًّا كبيرًا أظهر مدى شعبية هذه المنافسة؛ حرص خلالها الجمهور على الحضور منذ الصباح؛ لمشاهدة منافسات الشوط الذي امتد على مسافة 18 كم.وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم إبل الملاك المشاركة بقلايد ذات ألوان خاصة لكل مشاركة، وانطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 18 كلم، وجمع أكبر النقاط من حيث عدد الإبل المحققة للمراكز المتقدمة.