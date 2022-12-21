حققت المطية «سولار» للأمريكي قاسم أبوناصر أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 13:02:149 دقيقة خلال الشوط الأول في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد. وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي:سعود الشريف، سليمان الجهني، رايد الجهني، زيد المري، محمد المري، ناصر النعيمي، جابر المري، محمد العطوي، نواف أبوساق، عبدالرحمن المري، وعامر المري.