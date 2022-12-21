أعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (الأربعاء)، نتائج الفائزين في شوط فئة الفردي دق لون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، إذ حصل المواطن موسى عبد العزيز الموسى بالفردية «هامة الزعيمات» على المركز الأول، ونال المركز الثاني المواطن هادي بن حبابي الدوسري بالفردية «حراقة الشقح»، فيما نالت الفردية «نوارة شقح الجزيرة» لمالكها هادي بن عبدالله الدوسري على المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع المواطن موسى عبد العزيز الموسى بالفردية «ورادة الزعيمات»، ونال المركز الخامس المواطن موسى الموسى بالفردية «معالي».