أعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (الأربعاء)، نتائج الفائزين في شوط فئة الفردي دق لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وحصل المواطن فهد فهاد جخدب السعدي بالبكرة «موقفة» على المركز الأول، ونال المركز الثاني المواطن عبدالرحمن عمير القحطاني بالبكرة «حراقة وضح الجزيرة»، فيما نالت البكرة «أميرة نوادر الجزيرة» لمالكها فهد فهاد السعدي على المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع المواطن ذعار ذيب محمد القحطاني بالبكرة «رعود»، ونال المركز الخامس نشمي مسعود المطيري بالبكرة «فخر».