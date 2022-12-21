ينقل مدهال الدهناء زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نحو آفاق من المتعة عبر مجموعة متنوعة من المحال والمطاعم والجلسات المتنوعة التي ربطت عراقة الماضي بحداثة الحاضر، وأوضح المستثمر في الشارع حبشي بن علي الحبيش، أن النسخة الحالية من المهرجان تشهد العديد من المناطق والأقسام التي حرصوا من خلالها على ملاءمة جميع الزوار من أفراد وعائلات.وقال: «تشكّل منطقة مدهال الدهناء إحدى المناطق التي تشهد توافدًا كبيرًا من الزوار، حيث يجد الزائر ما يحتاجه من جميع الخدمات، إذ حرصنا من خلالها على مزج عراقة الماضي بحداثة الحاضر، عبر مجموعة متنوعة من الجلسات العصرية والمعارض المختلفة»، وأشار إلى أنه يبلغ طول منطقة مدهال الدهناء 800 متر مربع مسفلتة تحتوي على قرابة 20 محلًا للأسر المنتجة، بالإضافة إلى معرض للسيارات الكلاسيكية.