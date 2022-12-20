تختتم منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022 بالمباراة النهائية التي تقام اليوم (الأربعاء) في ملعب أكاديمية نون بمحافظة جدة، حيث يلتقي فريقا الثانوية الرابعة بالجبيل وثانوية دار الحنان بجدة.وكان الدور نصف النهائي الذي أقيم أمس، أسفر عن فوز فريق الثانوية الرابعة بالجبيل على فريق مدارس التربية الأهلية بالرياض بهدفين مقابل هدف، وفوز فريق ثانوية دار الحنان بجدة على فريق الثانوية الثالثة بنجران بأربعة أهداف دون رد.ويعد دوري المدارس لكرة القدم للبنات ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث بدأت النسخة الأولى منه هذا العام على مستوى المملكة لمدارس التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، وشارك في منافساته 48324 لاعبة، مثلن 4768 فريقاً من 1906 مدارس، وذلك في البطولة العامة، التي تلتها بطولة المناطق المقتصرة على فرق المرحلة الثانوية، والتي تأهل منها إلى بطولة نخبة المملكة فرق الثانوية الرابعة عشر بعرعر، والثانوية التاسعة بعنيزة، والثانوية الرابعة بالجبيل، والثانوية الثالثة عشر بالقريات، ومدارس التربية الأهلية بالرياض، والأنجال الأهلية بالأحساء، وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك، والثانوية السابعة بحائل، وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، والثانوية الأولى بجازان، والثانوية الحادية عشر بأبها، والثانوية الثالثة بنجران، وثانوية دار الحنان بجدة، ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، والثانوية الثامنة بمكة المكرمة.