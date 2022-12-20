حققت المطية «العزرة» للإماراتي أحمد سلطان خليفة السويدي أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 9.41.792 دقيقة خلال الشوط الثالث عشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي:رفيع سميحان الشمري، مطلق علي العنزي، سعيد محمد المري، عبدالله سعد المري، محمد علي المري، لافي حبيب الشمري، مبروك مانع آل عامر، أحمد مطر الخيلي، محمد سالم عوض المري، سفر سالم العتيبي، عبدالعزيز عايض العصيمي، وخالد عمر التركي.