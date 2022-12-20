شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل افتتاح معرض السيارات الكلاسيكية الذي يشكّل إطلالة على الزمن القديم، الذي يعيدنا إلى الأصالة من خلال السيارات التي كانت فاخرة آنذاك، وباتت اليوم قطعًا فنية تلامسها تكنولوجيا الحاضر للمحافظة على جمالية الماضي فيها فقط.ويحمل المعرض الذي يقام على أرض الصياهد عبق الماضي من خلال سيارات تمكّن أصحابها من توقيف الزمن عند التاريخ الذي صُنِعَت به؛ إذ حرصوا على صيانتها كتحف فنية تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام.ويعكس مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، المقامة في منطقة الصياهد، تاريخ الجزيرة العربية وحياة أهلها عبر مجموعة من الأركان التفاعلية التي تنقل الزوار إلى حياة الأجداد، مبرزًا بذلك جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ الثقافة والتراث الوطني وتعزيز الجوانب الحضارية والوطنية.