تأهل فريق الوحدة لدور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين كأول الواصلين بعد فوزه على مضيفه ضمك بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات دور الستة عشر للمسابقة.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وكاد علاء حجي أن يحرز هدف الوحدة الأول لولا تألق حارس ضمك مصطفى زغبة والذي أبعد الركة لركلة زاوية، ووقف القائم الوحداوي أمام كرة لاعب ضمك أحمد الزين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وظهرت الأحداث المثيرة في الشوط الثاني إذ احتسب الحكم محمد البريدي ركلة جزاء للوحدة ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الجزائية واحتسبها ركلة حرة مباشرة مع منح مدافع ضمك حسن الشمراني بطاقة حمراء مباشرة ليسيطر الوحدة على مجريات اللقاء ويخترق إسلام هوساوي الدفاع الضمكاوي ويلعب الكرة من تحت الحارس زغبة لترتطم بالقائم، ومن هجمة منظمة قادها البديل يحيى النجعي تصل الكرة لزميله إنسيلمو ويضعها بقدمه اليسرى على يسار الحارس لتسكن الشباك كهدف أول للوحدة (د: 82)، وبعد 12 دقيقة كوقت بدل ضائع أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الوحدة بهدف دون مقابل ليتأهل لدور الثمانية وينتظر على ملعبه وبين جماهيره الفائز من لقاء الرائد والباطن.