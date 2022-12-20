أعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الثلاثاء، نتائج الفائزين في شوط مفاريد بكار لون الشقح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وحصل المواطن جدعان مسلم جدعان بن شويه البكرة «قنايد» على المركز الأول، وثانياً المواطن عبدالله فهيد السبيعي، فيما نالت البكرة «مذعورة» لمالكها الكويتي عبدالله المري المركز الثالث، وفاز المواطن حسن فهد القحطاني بالمركز الرابع، وحصل المواطن ناصر بن ماجد الهاجري على المركز الخامس بالبكرة «الطامح».