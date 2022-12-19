يستقطب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» محبي وهواة رحلات البر والتخييم من زوار المهرجان، عبر قرية أدوات الصيد والرحلات في منطقة شارع الدهناء.

وتحاكي القرية حياة البادية؛ وتحتوي على محالّ تختص بالحياة البرية وهواية الصيد بشكل عام من معدات التخييم والرحلات البرية؛ لتعرّف الزائر على الأدوات التي كان يستخدمها الأجداد سابقًا في حياتهم داخل الصحراء.

وتضمّ القرية 16 محلًا خصصت لكل منها مساحة وقدرها 150 مترًا، تضم كل ما يحتاجه هواة الترحال ورحلات التخييم، وأبرز المنتجات والابتكارات المرتبطة بها.