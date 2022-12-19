يشكل مشروع تركيب الخيام الأوروبية أحد أهم المشاريع التي عملت عليها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ وذلك حرصًا منها على توفير أفضل وأرقى الخدمات للزائرين.

وأكد رئيس لجنة المشاريع في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس ماجد بن يوسف حرصهم على أن تكون الخيام المستخدمة ذات جودة عالية ومقاومة للحريق؛ وذلك لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وأفضل خدمة لمرتادي ومنسوبي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأضاف: «تم تركيب أكثر من 120 خيمة أوروبية بمختلف المقاسات تصل مساحتها إلى 2400 متر مربع، ومن أهم الخيام المنفذة خيمة الخدمات المشتركة التي تعد واجهة لمهرجان الملك عبدالعزيز؛ كونها تجمع أهم اللجان ذات الارتباط المباشر بملاك الإبل لخدمتهم بشكل أفضل وأسرع»، مشيراً إلى أن استخدام الخيام الأوروبية يختلف، فمنها لصالات الطعام ولصالات الملاك ولمنصة الاستقبال وصالات التحكيم.