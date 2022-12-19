كسر نجم منتخب فرنسا كيليان إمبابي الرقم التاريخي الذي احتفظ به مهاجم منتخب إنجلترا جيوف هيرست الذي سجل «هاتريك» في نهائي 1966، وتوجت به الإنجليز على حساب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2.حيث أصبح «الغزال الأسمر» أول لاعب يسجل هاتريك في نهائي كأس العالم 2022 خلال مواجهة الديوك أمام التانغو وتتويج الأخير باللقب، بعد غياب «الهاتريك» بالنهائي لمدة 56 عاماً من ختام مونديال قطر 2022.