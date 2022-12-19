أكد الأسطورة الكروية التاريخية البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ«بيليه» أحقية المنتخب الأرجنتيني بتتويجه بقلب مونديال كأس العالم 2022 بقطر، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح.جاء ذلك خلال تعليقه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» حيث قال: «اليوم، كما هو الحال دائماً، تحكي كرة القدم قصتها بطريقة شيقة، فازت الأرجنتين وفاز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى، كما تستحقه مسيرته الكروية».وأضاف: «سجل صديقي العزيز إمبابي 4 أهداف (ثلاثية وركلات الترجيح) في النهائي، رؤية هذا المشهد هو مستقبل رياضتنا، كان من أجل هدية».وتابع:«لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه النسخة الرائعة، إنه لأمر رائع أن أرى أفريقيا تتألق، تهانينا للأرجنتين، بالتأكيد دييجو مارادونا يبتسم الآن».