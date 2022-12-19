أعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (الاثنين)، نتائج الفائزين في شوط فئة قعدان دق لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وفاز بالمركز الأول المواطن فهد عبدالله بن عريعر بالقعود «عريعر»، ونال القعود «العاهل» لمالكه المواطن سلطان فهيد العجمي المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المواطن مبارك بن ناصر آل بريك بالقعود «الدوسري»، وحصل على المركز الرابع المواطن محمد العتيبي بالقعود «مغضب»، ونال المركز الخامس المواطن سعيد ثلاب السبيعي بالقعود «ملفت».