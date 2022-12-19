ودّع العالم أمس مونديال قطر 2022 النسخة الاستثنائية تنظيمياً والأولى تاريخياً التي تتم إقامتها في فصل الشتاء منذ انطلاق البطولة في 1930 في أوروغواي، لتتجه الأنظار من الآن إلى نسخة 2026 التي ستشهد بدورها العديد من التغييرات الأولى من نوعها، وتستضيفها 3 دول من أمريكا الشمالية والوسطى، هي: أمريكا وكندا والمكسيك.ومن أبرز التغييرات التي سيتم العمل بها في النسخة المقبلة لكأس العالم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 32 منتخباً إلى 48 منتخباً، التي ستضمن مشاركة منتخبات من قارات العالم الست، باحتساب أن أوقيانوسيا كانت تحظى بنصف مقعد فقط في الشكل القديم للتصفيات.مقاعدوكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد بالإجماع في 2017 اقتراح الرئيس الحالي لفيفا جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم، ووفقاً للتغييرات الجديدة ستزيد حصة كل القارات من المنتخبات المشاركة. ولم يُحسم شكل المسابقة حتى الآن، وقد يتم توزيع المنتخبات بين 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف، ولكن انفانتينيو أكد أن: «المجموعات المكونة من 4 منتخبات كانت رائعة للغاية».خياراتومن الخيارات المطروحة توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 ثوالث. وقالت صحيفة «غارديان»: كانت هناك مناقشات غير رسمية في الدوحة عن مزايا تنظيم المسابقة بـ12 مجموعة. وقال موقع «ذا أتلتيك» البريطاني إن «فيفا» يدرس كسر التعادل في المباريات بإقرار ركلات الترجيح لكسر التعادل في أي مباراة تنتهي بهذه النتيجة في دور المجموعات.وأشار «ذا أتلتيك» إلى أن «فيفا» يدرس منح الفريق الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة، وذلك في حالة انتهاء المباراة بفوز أحد الطرفين من دون اللجوء لركلات الترجيح، أما في حالة التعادل فتذهب المباراة لركلات الترجيح ويحصل الفائز فيها على نقطتين، بينما يحصل الخاسر في ركلات الترجيح على نقطة واحدة، وهو الاقتراح المقدم من الهولندي ماركو فان باستن، الذي من شأنه أن يخفف من خطر التواطؤ.اقتراحانوكشف تقرير عن اقتراحين نقلا عن أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، أولهما أن تقسم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة من 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث. والاقتراح الثاني يذهب للتقسيم إلى قسمين منفصلين من 24 منتخباً، كل قسم يضم 6 مجموعات من 4 منتخبات، ويلعب كل قسم مبارياته الإقصائية، على أن يلعب الفائز بكل قسم في النهائي ضد الآخر، ومن المقرر أن يتخذ مجلس فيفا قراره في الشكل النهائي لكأس العالم 2026 في العام المقبل.ووُجهت العديد من الانتقادات لـ«فيفا» بسبب مشروع الـ3 منتخبات في كل مجموعة مع تأهل فريقين، بسبب زيادة خطر التواطؤ.4 دولسيكون مونديال 2026 أول نسخة تقام في 3 دول مختلفة، وبعد 24 عاماً من التنظيم المشترك بين كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وأصبحت المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة نهائيات كأس العالم 3 مرات، حيث سبق لها استضافة نسختي 1970 و1986، فيما تستضيف الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1994، في حين ستكون المرة الأولى لكندا. وستكون منطقة كونكاكاف الأكثر استفادة من زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026، إذ ستشارك بـ6 منتخبات، منها 3 منتخبات متأهلة مباشرة، هي أمريكا والمكسيك وكندا.16 مدينةكشف (فيفا) عن أسماء 16 مدينة تستضيف مونديال 2026 بين أمريكا وكندا والمكسيك، إذ تم اختيار 11 مدينة من أمريكا، ومدينتين كنديتين، و3 مدن مكسيكية. المدن الأمريكية: أتلانتا - بوسطن - دالاس - هيوستن - كانساس سيتي - لوس أنجلوس - ميامي - نيويورك (نيو جيرسي) - فيلادلفيا - سان فرانسيسكو - سياتل. كندا: تورنتو - فانكوفر. المكسيك: غوادالاخارا - مكسيكو سيتي - مونتيري48يشارك في مونديال 2026 منتخبات 48 دولة موزعة كالتالي: أوروبا: سيرتفع عدد مقاعدها إلى 16 مقعدًا. أفريقيا: ستحصل منتخبات «الكاف» على 9 مقاعد مباشرة، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة. آسيا: ستحصل على 8 مقاعد مباشرة.أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة. منطقة الكونكاكاف: 3 مقاعد مباشرة (إضافة إلى 3 مقاعد للدول المستضيفة للبطولة)، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة. أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد، ونصف مقعد إضافي تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة.