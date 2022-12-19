يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مساء اليوم المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم «بولندا - السويد 2023»، بعد إقامته معسكراً داخلياً لمدة 5 أيام، تخللته مواجهة ودية مع المنتخب البحريني انتهت بفوز الأخير بنتيجة (26-29).وخاض الأخضر تدريبات المرحلة الثانية على صالة وزارة الرياضة بالدمام تحت قيادة المدرب الدنماركي يان بيتليك، ومساعده مورتن سوباك والتي تركزت على تنفيذ عدد من الجمل الفنية، إضافة لتمارين اللياقة والتقوية.ومن المقرر أن يتم منح أفراد الأخضر إجازة قبل انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات، إذ سيغادر المنتخب يوم 26 ديسمبر 2022 لإقامة المرحلة الثالثة في دولة السويد، على أن تتخلل المعسكر مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي يوم 05 ويوم 07 يناير 2023، قبل موعد السفر إلى بولندا يوم 10 من الشهر نفسه للمشاركة في بطولة العالم.من جهة أخرى، استبعد السيد يان اللاعبين: حسين المحسن ومصطفى الحسن وجهاد أبو علوه، فيما سيخضع عبدالرحمن المولد لفحص جديد في موضع إصابته لتأكيد قدرته على المشاركة، كما تم استدعاء اللاعب «حسين فريج» للانضمام لمعسكر الأخضـر الداخلي على أن يتم الإعلان رسمياً غدا عن القائمة التي ستشارك في المرحلة الأخيرة من الإعداد.