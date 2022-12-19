شاركت الهجانة السلطانية العمانية اليوم (الاثنين) بعرضين تراثيين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، التي تقام تحت شعار «همة طويق» في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.وزاد عرض الهجانة السلطانية حماس الجماهير التي حضرت إلى مدرجات المهرجان لمشاهدة عرض فردي قعدان دق لفئتي الشقح والوضح، حيث تضمّن عرض الفرقة الموسيقية المختصة بتقديم وتطوير الفنون التراثية العُمانية والعربية الأصيلة، التي قدمت استعراضًا موسيقيًا أمام المنصة الرئيسية على ظهور الهجن بمصاحبة المعزوفات الموسيقية، ومن ثم اصطفاف عدد من هجن الاحتفالات على يمين ويسار الفرقة.ثم قدّمت الهجانة السلطانية الفنون الحماسية من الموروث التقليدي في سلطنة عُمان، والتي اعتمدت على الشيلات والأهازيـج بمزج الماضي بالحاضر من خلال الكلمة والأداء واللحن الجميل، حيث يقام هذا العرض عادةً في المحافل والمناسبات الوطنية والأفراح، ويكون له طابع حماسي يضفي البهجة والحماس في نفس الشاعر والمستمع، يقدمه أفراد الهجانة السلطانية أمام المنصة، ويتنوع في هذا الفن الأداء والحركة.