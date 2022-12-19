تصدر المواطن مطلق عبدالله الدوسري شوط فئة قعدان دق لون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم (الاثنين)، نتائج الفائزين في الشوط؛ حيث حصل على المركز الثاني مجعد بن فهد الدوسري بالقعود «عملاق الاوايل»، وحلّ في المركز الثالث القعود «حوران» لمالكه المواطن نواف بن نايف بن سقيان،، وجاء في المركز الرابع المواطن مسفر نوار النفيعي بالقعود «مبشر»، ونال المركز الخامس المواطن فيصل محمد العرجاني.