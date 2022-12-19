أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الباطن بشأن مشاركة لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، إذ لم يقم نادي الباطن باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، كاشفة أن القرار قابل للاستئناف.

كما أعلنت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال على رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، نظير دخوله مضمار الملعب قبل نهاية المباراة المذكورة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وكشفت اللجنة أنها فرضت غرامة مقدارها 20 ألف ريال بحق لاعب نادي النصر بيتي مارتينيز؛ لدخوله إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر وهو غير مسجل في قائمة الفريق، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق أمام الرائد.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، لاعب نادي الطائي أمير سعيود بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة جراء السلوك المشين تجاه لاعب أبها، وقررت إيقافه مباراتين إضافة إلى الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وأصدرت اللجنة قرارا بتغريم رئيس نادي التعاون سعود الرشودي مبلغ 20 ألف ريال بسبب دخوله إلى أرضية الملعب بعد مباراة فريقه مع العدالة في 15 ديسمبر الجاري، مبينة أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما عاقبت اللجنة لاعب نادي الاتفاق فيصل الغامدي لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق ضمك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، وأصدرت قرارا بتغريمه 10 آلاف ريال إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.