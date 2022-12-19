وصلت بعثة أخضر رفع الأثقال البارلمبي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد أن حقق لاعبو أخضر رفع الأثقال البارلمبي ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية ببطولة فزاع الثانية عشرة (كأس العالم)، التي اختتمت منافساتها مساء السبت بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي وشارك بالبطولة 205 لاعبين ولاعبات يمثلون 29 دولة.وحقق الرباع عدنان محمد نور، ذهبية مجموعة الشباب وفضية الشباب وفضية المجموع العام، فيما حقق ابراهيم مصطفى ذهبية مجموعة الأساطير وفضية مجموعة الأسطورة وفضية المجموع العام، واستطاع طارق محمد بالغيث انتزاع برونزية المجموع العام.ومن جهة أخرى، قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس البعثة بدر المجنوني كل التهنئة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على تحقيق هذا الإنجاز على مستوى العالم الذي أتى بتوفيق الله ثم دعمه اللامحدود للرياضة السعودية ولرفع الأثقال خاصة.