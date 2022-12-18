انضم المدرب ليونيل سكالوني إلى عظماء مدربي الأرجنتين، إلى جانب الفائزين السابقين بلقب كأس العالم؛ سيسار لويس مينوتي، وكارلوس بيلاردو، بعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022، إثر الفوز على منتخب فرنسا بطلة نسخة 2018 في النهائي الذي أقيم على ملعب لوسيل، حيث بدأ اللقاء وهو ثالث أصغر مدرب يرفع الكأس (44 عاماً)، بعد مواطنه مينوتي عام 1978 البالغ حينها (39 عاماً)، والألماني رودي فولر عام 2002 (42 عاماً).وكان سكالوني استلم مهماته مؤقتاً في 2018 خلفاً لخورخي سامباولي، وقد واجه انتقادات واسعة حينها بعد خروجه من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا إذ خسر بنتيجة (3-4)، وكان من بين منتقديه الراحل دييغو مارادونا، الذي درّب الارجنتين بين 2008 و2010.