أنهى المنتخب الأرجنتيني الحدث التاريخي الكبير وأسعد محبيه وعشاقه بالنجمة الثالثة.بدأت رحلة الأرجنتين مع المونديال منذ النسخة الأولى التي أقيمت في الأوروغواي 1930، إذ حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني. وفي نسخة 1978 استضافت الأرجنتين تنظيم المونديال ونجحت في الظفر باللقب للمرة الأولى. وبعد 8 سنوات من الفرحة باللقب الأول، أعادهم الراحل الأسطورة التاريخي دييغو مارادونا إلى منصات التتويج، ونجحت كتيبته في تحقيق اللقب للمرة الثانية بعد الفوز على ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي مونديال قطر 2022 استطاع النجم ليونيل ميسي أن يهدي الأرجنتينيين النجمة الثالثة («هاتريك» بطولة مونديال كأس العالم)، التي غابت عنهم 36 عاماً. يذكر أن ميسي كان له دور كبير في تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي، إذ سجل هدفين من الأهداف الثلاثة.