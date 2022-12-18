بعد تحقيق منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022 المقامة في قطر، أنهى منتخب «التانغو» سيطرة أوروبا على كأس العالم التي استمرت نحو 20 عاماً، حيث توجت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا بلقب المونديال في النسخ الماضية.وكان منتخب الأرجنتين قد حقق بطولة كوبا أمريكا الماضية بعد فوزه على حامل اللقب (البرازيل)، وكرر «التانغو» الفوز على حامل لقب المونديال السابق (فرنسا) في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، ليكون المنتخب الأول في العالم الذي يجمع بين هاتين البطولتين.وبهذا اللقب يكون الأرجنتيني ليونيل سكالوني أول مدرب في تاريخ «التانغو» يجمع بين كوبا أمريكا وكأس العالم.