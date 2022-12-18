يعتبر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بكأس العالم 2022، أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم بخوضه 26 مباراة خلال مشاركاته السابقة اي مايعادل (2340) دقيقة لعب، إذ خاض ميسي مبارياته الـ26 في نهائيات 2006 و2010 و2014 و2018 و2022. ويأتي في المركز الثاني -وفق التقرير الذي نشره موقع «أ.ف.ب»- الألماني لوتار ماتيوس الذي خاض 25 مباراة في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998، فيما حل ثالثاً الألماني ميروسلاف كلوزه بـ24 مباراة، وجاء رابعا الإيطالي باولو مالديني (23)، وفي المركز الخامس البرتغالي كريستيانو رونالدو (22)، وحل سادساً ثلاثة لاعبين؛ الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبولندي فلاديسلاف جمودا، والألماني أوفه زيلر بـ21 مباراة. وخاض كل من البولندي غرزيغورز لاتو، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والألمانيان باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام، والبرازيلي كافو، والمكسيكي رافايل ماركيس 20 مباراة. ويتساوى كل من الألمان؛ فولفغانغ أوفراث، وكارل-هاينتس رومينيغيه، وبرتي فوغتس، وبير ميرتيساكر، والبرازيلي رونالدو بـ19 مباراة.