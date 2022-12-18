بعد أسبوعين من تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية توالياً في باها دبي الصحراوي، تُوج السائق يزيد الراجحي بلقب النسخة الثانية من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للمرة الثانية، وذلك بعد أن أنهى الراجحي الجولة الأخيرة من البطولة السعودية، رالي جدة في المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 3ساعات و 15دقيقة و12 ثانية .وتمكن الراجحي برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس الذي شارك للمرة الأولى في رالي جدة في تسجيل أسرع الأوقات في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين بعد أن قطعا مسافة الرالي الإجمالية وقدرها 737 كيلومتراً، وانطلق الرالي من وادي المنتهى ثم في مدينة ثُول في اليوم الثاني واختتمت في مدينة خليص التابعة لمحافظة جدة على متن سيارة تويوتا هايلوكس الجاهزة لخوض النسخة الرابعة من رالي داكار بعد عشرة أيام فقط.ففي اليوم الأول، تمكن البطل السعودي، يزيد الراجحي من تحقيق المركز الأول في المرحلة التأهيلية التي أقيمت في وادي المنتهى بعد أن سجل أسرع توقيت بزمن 5 دقائق وبفارق 33 ثانية فقط على امتداد مسافة 10 كيلومترات خاضعة للتوقيت عن أقرب منافسيه في البطولة التشيكي ميروسلاف زابيلتال. بعدها، تمكن السائقون العشر الأُول من اختيار مراكز انطلاقتهم لليوم التالي ليختار الراجحي انطلاقته للقسم الثاني من المرحلة من المركز التاسع.أما في اليوم الثاني، كرر البطل العالمي يزيد الفوز بالمرحلة الأولى بعد اتمامه للقسم الثاني التي جرت أحداثها في مدينة ثُول التابعة لمحافظة جدة التي امتدت مسافة مرحلتها الخاصة 192 كيلومتراً مسجلاً أسرع توقيت بفارق 17 دقيقة متقدماً عن منافسه في البطولة السعودية، زابيلتال.وفي اليوم الأخير من الرالي، افتتح أيقونة المحركات السعودية، الراجحي مسار مرحلة خليص أمام جميع المشاركين في فئة السيارات، حيث حقق فخر السعودية في رياضة المحركات فوزاً ساحقاً على أرضه ووسط جماهيره مسجلاً أسرع توقيت لينهي الرالي أولاً متقدماً على منافسه ميروسلاف زابيلتال بفارق10 دقائق.وتمكن الراجحي من السيطرة على جميع جولات البطولة السعودية تويوتا والفوز بجميع ألقابها وبجميع مراحلها الخاصة على متن سيارته التويوتا هايلوكس وبرفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس الذي بدأ يجلس بجانب البطل السعودي هذا الموسم منذ رالي عسير ومرافقته في مختلف البطولات التي شارك فيها الراجحي لهذا العام خلفا لمايكل أور الذي ما زال يتعافى من إصابته في باها بولندا.وشهدت البطولة منافسة قوية وحاسمة بين المتسابقين في قائمة فئة السيارات، وكانت خبرة حامل لقب البطولة السعودية تويوتا، الراجحي ومعرفة تضاريس أرض وطنه كافية لانتزاع لقب البطولة في جولتها الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في جدة لتكون خير ختام للموسم.ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.وبهذه المناسبة عبر يزيد الراجحي عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: «بفضل الله وبحمده، تمكنا من انتزاع لقب البطولة السعودية تويوتا للمرة الثانية وهذه المرة في جدة التي استضافت الجولة الختامة، وخضنا ثلاثة أيام رائعة واستمتعنا بالرالي وبتخطيط المسار المتنوع بين المسارات المفتوحة و الحصوية والكثبان، وهذا أمر يجعلنا أن نفتخر بتضاريس بلادنا المتنوعة التي أصبحت أكثر شهرة حول العالم عبر الإعلام منذ استضافة أول نسخة من رالي داكار الشهير في عام 2020»، وأضاف : «كل شيء كان جميلاً، فزنا بلقب البطولة السعودية للراليات السعودية وختمنا الموسم بأجمل طريقة ممكنة، فزت برالي جدة للمرة الثالثة في مسيرتي، وللمرة الأولى على متن تويوتا هايلوكس كما فزنا بجميع المراحل الخاصة لجميع جولات البطولة السعودية»، واختتم حديثة: «اليوم، أشعر بالفخر الكبير وبالإنجازات التي أحققها للوطن».