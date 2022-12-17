شهدت مباراة ناشئي ناديي أبها وضمك في كرة القدم، اشتباكات بين عدد من لاعبي الفريقين، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب نادي ضمك القديم، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، فيما حضرت الجهات الأمنية وفرقة من الهلال الأحمر السعودي.

وقال لـ«عكاظ»، مدير المركز الإعلامي في نادي أبها عبدالرحمن ميلس، إنه لم يتضرر أحد من اللاعبين، وقاموا بالسلام على بعضهم بعد نهاية المباراة، وهذه طبيعة كرة القدم في المباريات التنافسية، ولأنها مباراة مهمة للفريقين، ففي حال تعادل الفريقين سيكسب «أبها» دوري منطقة عسير لكرة القدم للناشئين، بنسبة كبيرة. وقال: إدارة النادي ستتخذ الإجراء المناسب بعد وصول تقرير إداري الفريق، مؤكداً أن إدارة «أبها»، ترفض مثل هذه التصرفات غير المقبولة أبداً من لاعبي الفريقين، وخاصة أنهما يمثلان منطقة واحدة، وأن التنافس فقط يكون داخل المستطيل الأخضر.

«عكاظ» رصدت عدداً من الآراء حيث قال سعد آل سحاب: الوضع يحتاج عقلاء. فيما قال سعيد بن صالح: ما حصل غير مقبول بتاتاً، ويُفترض شطب كل من شارك في هذه المهزلة ليكونوا عبرة لغيرهم من أي فئة سنية. وقال سعيد ثابت: أتمنى أن تتخذ إدارتا الناديين قرارا حازما، ومخالفة جميع كل من شارك في التشابك. بينما قال راشد هاشم: ما حدث شيء مرفوض ولا بد من معاقبة المتسبب مهما كان.