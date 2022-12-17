وصفت مصورة الخيل مشاعل الشريف، تجربتها بنادي الفروسية وتصوير الخيل بأنها ممتعة جدا، خصوصا أن كل شيء متاح لها بكل سهولة.وقالت خلال حديثها لـ«عكاظ»: كنت مصورة وحيدة، ثم صرنا 5 و6، والزيادة مستمرة، فكل المصورين حسب اعتقادي يرغبون في تصوير الخيل بميدان الفروسية، خصوصاً أن الخيول بصورة عامة مادة جاذبة للمصورين.ووصفت الشريف كأس ولي العهد بأنه مهم لهم كمصورين، فولي العهد داعم للفروسية، وتوجهات الفروسية متقدمة وبها قفزات ولله الحمد، وهذه الكأس من الكؤوس المهمة لها ولكل المصورين حيث تستمد أهميتها من أهمية ولي العهد.وعن توقعاتها بالفائز بكأس ولي العهد للفروسية قالت الشريف: أتوقع لهم كلهم الخير إن شاء الله، فمن يستحق هو الذي سيفوز.