الفارسة الصغيرة سديم الشريف، التقتها «عكاظ» في مناسبة سباق كأس ولي العهد في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، فقالت إن عمرها 12 عاماً، وإنها بدأت هواية ركوب الخيل عندما كانت في الصف الخامس الابتدائي.وعن طموحها قالت: أطمح أن أكون فارسة كبرى، وأن أشارك في مسابقات كثيرة. أما توقعاتها بمن يفوز بسباق ولي العهد فقالت إنها تتوقع الفوز للأمير سعود بن سلمان.