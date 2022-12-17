خلال فعاليات كأس ولي العهد في نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، تحدث لـ«عكاظ» المالك والمدرب يحيى المغيدي عن مشاركاته في سباقات الخيل وعن استعداده للمشاركة في كأس الملك.وقال في سياق حديثه إنه يملك لهذا الموسم عدة جياد محفوظة من السنة الماضية، منها الحصان (نجم السرا) الذي سبق فوزه بسباق حيث جاء في الترتيب الثاني، وحصل على تصنيف 82 ويتم ادخاره للأسبوع القادم ليخوض أول سباقاته لهذا الموسم، والتخطيط مستمر لكأس الملك، سائلاً الله التوفيق.وقال إن لديه حصاناً آخر اسمه (رعد السرا)، ويأتي باستمرار في المركز الثالث أو الرابع، وتعرض لبعض الانتكاسات في الحافر وسيعود قريبا بإذن الله.أما حصانه الثالث فاسمه (مرحبين)، وهو من أفضل الجياد كما يقول، لكن ينقصه بعض الحظ، ففي كل مرة يحصل على المركز الثاني يكون قريباً جداً من المركز الأول، وقد حقق المركز الثاني 4 مرات، سائلاً الله التوفيق.