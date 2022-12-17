نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توّج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الفائز بكأس ولي العهد؛ الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد فوزه بالشوط الذي حققه الجواد «ماي فرانكل» في فئة (المفتوح) وبقيادة الخيال جيمز دويل.كما توّج الفائز بكأس ولي العهد للإنتاج؛ المالك نغيمش العجمي، بعد فوز «المبير» بالشوط بقيادة الخيال لويس موراليس.