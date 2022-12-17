تسعد «عكاظ» بمشاركة قرائها ومحبيها توقعاتهم حول نتيجة المواجهة المنتظرة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك عبر مسابقة تقدمها «عكاظ» لقرائها وسيحصل الفائز فيها على جائزة عبارة عن جهاز «آيفون 14».

وتتضمن تفاصيل المسابقة كتابة توقع نتيجة المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، على أن يكسب صاحب التوقع الصحيح الجائزة الكبرى.



يجب توفر الشروط التالية لكسب الجائزة: متابعة حساب الصحيفة عبر «تويتر» وإعادة نشر التغريدة الخاصة بالمسابقة، وإرفاق «هاشتاق» المسابقة #جائزة_عكاظ مع التوقع.

جراف :

شروط كسب الجائزة: