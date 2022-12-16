قفز فريق التعاون لوصافة الترتيب في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه القوي على العدالة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة التاسعة.بدأ اللقاء قوياً من التعاون بقيادة الثنائي كاكو والفارو ميدران وبعد مرور خمس دقائق فقط صنع كاكو الهدف الأول لزميله ميدران (د: 5)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد كاكو لصناعة الهدف الثاني لزميله ميدران (د: 41)، وفي الشوط الثاني أضاف سعد الناصر الهدف الثالث للتعاون (د: 52)، ومن ثم وضع كاكو بصمته التهديفية بإحرازه للهدف الرابع (د: 69)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز اندرسون بلاتا هدف العدالة الوحيد في اللقاء (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق سكري القصيم انتصاره السادس ويصل للنقطة 20 ويقفز للمركز الثاني، فيما تلقى العدالة الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الرابع عشر.