عاد فريق الأهلي لمسلسل التفريط بالنقاط بعد خروجه بالتعادل السلبي من أمام مضيفه العين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 11 لدوري يلو للدرجة الأولى.بدأ اللقاء بسيطرة مبكرة للأهلي بحثاً عن هدف مبكر ولكن دفاعات العين ومن خلفهم الحارس ناصر الصيعري حرموا الأهلي من هز الشباك. وفي الشوط الثاني زج المدرب موسيماني بكل من رياض بودبوز وسلمان المؤشر وشكلت عرضيات بودبوز خطورة على مرمى العين لا سيما رأسية عبدالله المقرن التي اعتلت العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي تعادله الرابع ويصل للنقطة 16 وفي المركز السادس، فيما حقق العين تعادله الثالث ووصل للنقطة التاسعة وفي المركز السابع عشر وما قبل الأخير.