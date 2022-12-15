يتأهب السائق العالمي السعودي يزيد الراجحي المتوج أخيراً بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لخوض غمار الجولة الرابعة والختامية من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، رالي جدة على مدار 3 أيام في الفترة ما بين 15 إلى 17 من شهر ديسمبر الجاري.ويسعى الراجحي الذي استهل البطولة السعودية تويوتا بفوز ساحق في رالي عسير في شهر سبتمبر الماضي، لإحراز لقب رالي جدة للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن فاز بنسختها الأولى عام 2014 والعام الذي تلاه 2015 على متن سيارة الهمر.هذا ويتكون الرالي من مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية بمسافة 10 كيلومترات فقط، إذ سيقطع حامل لقب البطولة السعودية رفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس 737 كيلومتراً كمجموع مسافة الرالي الإجمالية. أما بالنسبة لمجموع مسافة المراحل الخاصة، فتبلغ 323 كيلومتراً وتنقسم إلى 3 مراحل انتقائية خاضعة للسرعة.ستنطلق اليوم الخميس المرحلة التأهيلية التي هي بمثابة القسم الأول للمرحلة الأولى بمسافة 10 كيلومترات في وادي المنتهى. أما في يوم الجمعة، سيقوم البطل السعودي، الراجحي في تكملة القسم الثاني من المرحلة الأولى والمتوجه إلى مدينة ثُول التابعة لمحافظة جدة والواقعة على ساحل البحر الأحمر إذ سيجري السباق بمسافة 182 كيلومتراً، بينما ستقام المرحلة الخاصة الثانية يوم السبت في محافظة خُليص، بمسافة 131 كيلومتراً خاضعة للسرعة، بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في مدينة عبدالله الرياضية.ويسعى الراجحي الذي حقق لقبه الأول في النسخة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في عام 2019، للظفر بلقبه الثاني الجولة الختامية في مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر التي تستضيف رالي جدة، الجولة الختامية للبطولة السعودية. ويتصدر سفير رياضة المحركات السعودية الراجحي الترتيب العام للبطولة متقدماً عن أقرب منافسيه في البطولة السعودية السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال بـ 32 نُقطة.ويتطلع يزيد لتحقيق المزيد من الإنجازات نهاية هذا الأسبوع في الرالي المقام على أرض الوطن، والظفر بلقب بطولة تويوتا السعودية للراليات السعودية في جدة بعد أن حقق الفوز في جميع جولات البطولة أولها كان رالي عسير ثم رالي القصيم، بعدها رالي حائل الذي استضاف جولة عالمية من كأس العالم تحت مسمى «باها السعودية».