تلقت بعثة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم اتصالاً من ملك البلاد محمد السادس، هنأهم على الإنجاز المشرف لوصول «أسود الأطلس» لنصف نهائي مونديال كأس العالم بقطر 2022.جاء ذلك خلال ما نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إذ قالت:«أجرى الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالاً هاتفياً مع مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم - قطر 2022، التي جمعت يوم الأربعاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنظيره الفرنسي، التي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي».وأضافت: «خلال هذا الاتصال، خص جلالة الملك المدرب واللاعبين ومجموع مكونات الفريق الوطني، بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنياً لهم جلالته كامل النجاح في اللقاءات المقبلة».وتابعت: «نوه الملك بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية».واطمأن محمد السادس على قائد المنتخب رومان سايس، وتمنى له الشفاء العاجل من الإصابة، مهنئاً إياه على روحه القيادية، كما كلفه بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق.