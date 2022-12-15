يخوض فريق الأهلي أول لقاءاته المؤجلة في دوري يلو للدرجة الأولى أمام فريق العين عند تمام الساعة 3:40 من مساء اليوم (الخميس)، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد توقفه عن خوض غمار دوري يلو لمدة 60 يوماً نظراً لمشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022م، وتراجع ترتيب الأهلي في الدوري للمركز التاسع نظير تأجيل 4 مباريات، إذ لعب 8 لقاءات فقط وحصد خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 10 وعليه 5 أهداف.أما صاحب الأرض والجمهور فريق العين، فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط حصدها انتصارين وتعادلين و7 خسائر، وله من الأهداف 8 وعليه 18 هدفاً.