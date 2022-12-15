في يوم الخميس الموافق 21 يونيو التقى المنتخبان الأرجنتيني والكرواتي ضمن نهائيات كأس العالم الذي أقيم في روسيا على ستاد نيزني نوفغورود ضمن المجموعة الرابعة، انتهى اللقاء بفوز الكروات بثلاثية دون مقابل من الجولة الثانية بالدور التهميدي، سجل الأهداف حين ذاك أنتي ريبيتش، لوكا مودريتش، ايفان راكيتش، وبالأمس اصطدم المنتخبان مرة أخرى وبنفس البطولة، لكن هذه المرة ضمن دور نصف نهائي «خروج المغلوب»، ونجحت كتيبة المدرب سكالوني في إقصاء كتيبة زلاتكو بثلاثية دون مقابل على يد ليونيل ميسي، جوليان الفايرز «هدفين».وبذلك يرد منتخب التانغو ثأره بعد انتظار دام 1460 يوما، ويصل لنهائي كأس العالم بقطر 2022.