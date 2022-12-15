تعود عجلة دوري روشن السعودي للدوران مجدداً مساء اليوم (الخميس)، بإقامة 3 لقاءات بعد توقف دام 60 يوماً لمشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022. ففي أبها يستضيف ضمك (سادس الدوري) نظيره الاتفاق (عاشر الدوري) عند تمام الساعة 3:30م، وفي ذات التوقيت في الخبر يلتقي الجريحان الخليج (المركز 14) وضيفه الفيحاء (المركز 15)، وفي بريدة يستضيف التعاون (خامس الدوري) نظيره العدالة (المركز 13) عند تمام الساعة السادسة مساءً.على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام الاتفاق بعد أن أقام معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي لمدة 20 يوماً خاض خلاله عددا من اللقاءات الودية. ويحتل فرسان الجنوب المركز السادس برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 12 وعليه 7 أهداف.أما الاتفاق فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن أقام معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضاً ولمدة أسبوعين، ويحتل فارس الدهناء المركز العاشر برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 6 أهداف.وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وفي صراع الهروب من القاع يلتقي الجريحان الخليج والفيحاء بحثاً عن النقاط الثلاث، ويحتل صاحب الأرض والجمهور فريق الخليج المركز 14 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و6 خسائر، وله من الأهداف 3 وعليه 15 هدفاً. فيما يحتل البرتقالي المركز 15 برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين و6 خسائر، وله من الأهداف 4 وعليه 16 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يبحث التعاون أمام ضيفه العدالة عن الفوز السادس والقفز لمراكز القمة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ويحتل سكري القصيم المركز الخامس برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 11 وعليه 6. أما فريق العدالة فإنه يبحث عن نتيجة إيجابية لمواصلة هروبه من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز 13 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و6 خسائر، وله من الأهداف 4 وعليه 14 هدفاً.