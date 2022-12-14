أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بتأجيل مواجهتي «الاتحاد والشباب» و«الوحدة والفتح» ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في مسابقة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتقررت إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023، ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.

ومكن الاطلاع على التعديلات الجديدة من خلال الرابط التالي (من هنا)