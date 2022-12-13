أسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، مهمة الحكم الرابع في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، التي ستقام اليوم (الثلاثاء) على استاد لوسيل، ويديرها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانييلي أورساتو.كما اختارت اللجنة الحكم الدولي الإماراتي المساعد محمد أحمد الحمادي، ليكون حكماً خامساً لنفس المباراة احتياطياً للحكمين المساعدين، وهي من ضمن التعديلات الجديدة التي أقرها «فيفا» في كأس العالم.ويعد هذا هو الظهور الرابع للتحكيم الإماراتي في مونديال 2022، حيث سبق أن أدار طاقم تحكيم إماراتي بالكامل مكون من محمد عبدالله ومحمد الحمادي، ومعهما الحكم المساعد حسن المهري مباراتي إسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا في الدور الأول للمونديال، قبل أن يشارك الحكمان محمد عبدالله حسن ومحمد الحمادي في إدارة مباراة إنجلترا وفرنسا حكمين رابع وخامس، بالدور ربع النهائي للبطولة.