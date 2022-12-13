أكد مهاجم المنتخب الكرواتي برونو بتكوفيتش، أنهم سيواجهون اليوم منتخب الأرجنتين وليس ميسي فقط، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حيث قال: «لن نفرض رقابة فردية على ليونيل ميسي، بل سينصب على تعطيل مفاتيح لعب الفريق ككل». وأضاف: «ليس لدينا خطة محددة بعد لتحجيم ميسي وعادة لا نركز على إيقاف لاعب بعينه، وإنما الفريق بأكمله»، وتابع حديثه: «سنحاول تعطيل مفاتيح لعبهم كفريق وليس بالرقابة الفردية، فالأرجنتين ليست ميسي فحسب، لديها عدد من اللاعبين الرائعين، يجب علينا إيقاف التانغو بأكملهم».من جانبه، قال المدافع الكرواتي يوسيب يورانوفيتش: «إن منتخب بلاده يمكنه الاعتماد كثيراً على هذا الثلاثي، وهم: ماتيو ولوكا ومارسيلو، أفضل لاعبي خط وسط في تاريخ كرواتيا». وأضاف: «لا أظن أنهم سيتكررون، عندما تمرر لهم الكرة فهي تكون في مأمن أكبر من ترك أموالك في البنك».