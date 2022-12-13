عندما يكون الحديث عن «التانغو» منتخب الأرجنتين فوراً يتم ذكر اسم الأسطورة الكروية الشامخة التي لا زالت تردد حتى اللحظة رغم وفاته، إلا أنه في كل مباراة لا بد من ذكره. ذلك الأسطورة النجم الراحل دييغو مارادونا الذي ظل وسيظل اسمه عالقاً في أذهان عشاق كرة القدم، اليوم المنتخب الأرجنتيني يواجه نظيره الكرواتي ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وتعتبر هذه المرة السادسة التي يتأهل فيها لهذا الدور في تاريخ كأس العالم، ومن ثم طريقهم للنهائي «سالك» وذلك الأمر تاريخياً. ولم يخسر «التانغو» أي لقاء بنصف النهائي، إذ نجحوا في الظفر باللقب نسخة «78-86» وحققوا الوصافة بنسخ «1930-1990-2014».