أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، عن شكره لجميع المشاركين في سباق «نصف ماراثون جدة»، والشركاء من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، على دورهم في دعم نجاح هذه الفعالية، قائلاً: «نسعى باستمرار لخلق فرص رياضية عالية الجودة، حيث يُمكن لكل فرد أن يتحدى نفسه ويمارس نشاطا بدنيا منتظما، نحن فخورون برؤية الحماس الشديد خلال الفعاليات التي ننظمها، ونتطلع في المستقبل إلى تحقيق الأرقام القياسية في سباق ماراثون الرياض الدولي، الذي سيقام في 11 فبراير 2023». وأضاف: «يعد السباق عنصراً حيوياً في كلٍ من برنامج جودة الحياة، ومبادرة «مجتمع حيوي» التي أطلقها الاتحاد، لحماية الصحة البدنية لأفراد المجتمع ومساعدتهم على عيش نمط حياة أفضل وأكثر صحيّاً»، كاشفا أن هناك نية تنظيم «الماراثون كامل» في ديسمبر القادم في جدة وسيكون بشكل سنوي، مؤكدا أن بعض مناطق المملكة ستحظى بنفس الاهتمام وسينضم فيها سباقات سنعلن عنها قريبا لمنح الجميع المزيد من فرصة المشاركة في «الماراثون». وكان الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، تَوَّج الفائزين بسباق «نصف ماراثون جدة»، بحضور الأمير خالد بن الوليد، والمدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، والذي أقيم في جدة مستقطباً أكثر من 3000 مشارك بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بثلاثة مسارات بلغت أطوالها (21، 10، 4) كيلو مترات.وجاءت نتائج السباق على النحو التالي: فاز بالمرتبة الأولى عن المحترفين كل من «إيرين كيمايس» عن فئة السيدات، «وإيريك سانج» عن فئة الرجال من دولة كينيا، بسباق مسار 21 كيلومترًا، وسارة كينيدي عن فئة السيدات من المملكة المتحدة، ووسام الفارسي عن فئة الرجال من غير المحترفين.كما حققت «سانيشا بيريز»، من دولة جنوب أفريقيا الفوز في سباق مسار 10 كيلومترات لفئة السيدات، ورائد الجدعاني من المملكة العربية السعودية عن فئة الرجال، وفاز كل من شيخة التيماوي عن فئة السيدات، وصالح المالكي عن فئة الرجال، من المملكة العربية السعودية، بسباق مسار 4 كيلومترات.