شهد مقر نادي الهلال اليوم حضور اللاعب الدولي ياسر الشهراني لأول مرة بعد الإصابة التي لحقت به إبان مشاركته مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث تم الترحيب به من قبل الجهاز الفني واللاعبين وتقديم العديد من الهدايا بمناسبة سلامته وتعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة منتخبنا الوطني أمام الأرجنتين وذلك بعد تصادمه مع زميله الحارس محمد العويس.

وتفاعلت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» مع تواجد الشهراني بمقر النادي لأول مرة بعد الإصابة، وقالت: «الحمدلله على السلامة وترجع أقوى بإذن الله». وعلق البعض قائلاً: «أنورت بقدومك الدار».

من جانبٍ آخر، وفي لفتة رائعة، قام الثنائي النصراوي عبدالإله العمري والحارس أمين بخاري بزيارة اللاعب ياسر الشهراني بمنزله للاطمئنان على صحته، مما يؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق ولا يعكر صفوها غير المتعصبين، وقدم «الشهراني» شكره وتقديره للنجمين على هذه الزيارة الأخوية.