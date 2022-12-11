سيطر تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على أغلفة وعناوين الصحف العالمية، وعبر المنتخب المغربي نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل سجله المهاجم يوسف النصيري.وأصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم عبر التاريخ منذ انطلاقه في عام 1930، كما بات أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ، ليكتب رقمًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز في مباراة المغرب ضد البرتغال. «عكاظ» رصدت ردة فعل الصحف، وهي كالتالي:الصحافة البرتغاليةبداية عنونت «صحيفة ريكورد» البرتغالية قائلة:«منتخب البرتغال يسقط أمام المغرب، ويقول «وداعًا» لبطولة كأس العالم 2022». أما «صحيفة Ojogo» البرتغالية فقالت: «البرتغال تودع كأس العالم 2022 بطريقة قاسية». فيما أظهرت «صحيفة A Bola» البرتغالية خيبتها الكبيرة بعد فوز المغرب ضد البرتغال، مدونةً: «الحلم ينتهي».العالم يتكلم «مغربي»وبالانتقال إلى «صحيفة مترو» الإنجليزية التي كتبت: «المغرب أصبحت المنتخب الإفريقي الأول الذي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم مطيحة بمنتخب رونالدو». فيما كتبت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية عبر موقعها:«يوسف النصيري يُسجل هدف الفوز ويرسل رونالدو خارج كأس العالم». وسلط موقع «Be Soccer» العالمي الضوء على تأهل المغرب ضد البرتغال، مدونةً: «المغرب تكتب التاريخ وتصعق البرتغال في ربع النهائي». وتحدث موقع «فرانس 24» الفرنسي عن تأهل المغرب ضد البرتغال: «المغرب تفوز على البرتغال وتصبح أول منتخب إفريقي في نصف النهائي». وعنونت «صحيفة ماركا» الإسبانية: «المغرب صنعت التاريخ». وأخيرًا كتبت «شبكة BBC»: «المغرب تهز البرتغال لتكتب رقمًا تاريخيًا للعرب والأفارقة في كأس العالم».